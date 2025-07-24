Таксист врезался в трехэтажный жилой дом в Новой Москве

Таксист на автомобиле Haval врезался в трехэтажный жилой дом в поселении Новофедоровское Новой Москвы. Об этом сообщил 360.ru источник в экстренных службах.

Что стало причиной аварии, пока неизвестно. За пострадавшими прилетел санитарный вертолет.

По предварительной информации, пострадали два человека. На место происшествия выехали сотрудники скорой помощи.

Ранее в Дорогомилове нетрезвые подростки попытались угнать автомобиль такси и врезались в другую припаркованную машину, зажав между бамперами свою знакомую. О состоянии девушки не сообщается.

А до того автомобиль такси и грузовик столкнулись на улице Спартака в Твери. Пострадала пассажирка легковой машины.