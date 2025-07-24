Таксист врезался в трехэтажный жилой дом в Новой Москве
Таксист на автомобиле Haval врезался в трехэтажный жилой дом в поселении Новофедоровское Новой Москвы. Об этом сообщил 360.ru источник в экстренных службах.
По предварительной информации, пострадали два человека. На место происшествия выехали сотрудники скорой помощи.
Что стало причиной аварии, пока неизвестно. За пострадавшими прилетел санитарный вертолет.
Ранее в Дорогомилове нетрезвые подростки попытались угнать автомобиль такси и врезались в другую припаркованную машину, зажав между бамперами свою знакомую. О состоянии девушки не сообщается.
А до того автомобиль такси и грузовик столкнулись на улице Спартака в Твери. Пострадала пассажирка легковой машины.
Памятники Ленину и Екатерине Великой реконструируют в Ногинске
БТИ Подмосковья проведет серию консультаций по гаражной амнистии с 29 по 31 июля
Экскурсию на металлургический завод провели для школьников в Королеве
ВС России нанесли групповой удар по объектам ВПК Украины
Летала в Хабаровск обследоваться. Сын пассажирки разбившегося Ан-24 — о матери
Обвинение запросило еще 4 года для жены экс-судьи ВС Чечни Мусаевой
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте