Нетрезвые подростки на западе Москвы сели в машину такси и врезались в подругу

Источник 360.ru: подростки в Москве завели машину такси и врезались в подругу

В Москве компания несовершеннолетних подростков во дворе дома завела автомобиль такси и врезалась в припаркованную машину, пострадала их подруга. Об этом 360.ru сообщил очевидец.

По предварительным данным, несовершеннолетние завели автомобиль и врезались в припаркованную машину, зажав между ними девушку около 16 лет, в районе дома 8к2 на Украинском бульваре в Дорогомилово. Состояние пострадавшей пока не известно.

«Двое подростков, девушка был за рулем. Сдавала назад и врезалась в другую припаркованную машину, зажав другую девушку. Они вроде вместе были. Но вообще это машина такси. Там кто-то приехал уже, пожарный расчет», — рассказал о ситуации очевидец.

Источник 360.ru сообщил, что несовершеннолетние находились в нетрезвом виде. На место вызвали полицию.

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