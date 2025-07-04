Автомобиль такси столкнулся с грузовиком в Твери

Автомобиль Volkswagen Polo Sedan, работающий в службе такси, столкнулся с грузовиком Sitrak на улице Спартака в Твери. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

По предварительным данным, пострадала женщина. Ее достали из разбитой легковой машины и отправили в больницу.

Причины и виновник дорожно-транспортного происшествия устанавливаются. Областная Госавтоинспекция пока не комментировала произошедшее.

Ранее на улице Обручева в Москве таксист врезался в рейсовый автобус и после этого скрылся с места аварии. Две пассажирки автобуса получили травмы, одной из них потребовалась госпитализация.