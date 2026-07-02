Таксист в Кирове снес дорожный знак и чуть не сбил мужчину с ребенком

Таксист на Lada Granta снес дорожный знак на Морозовской улице в Кирове

Таксист на Lada Granta снес дорожный знак на Морозовской улице в Кирове улице и едва не сбил мужчину с ребенком. Об этом очевидцы сообщили 360.ru.

На кадрах с места происшествия видно, что автомобиль на большой скорости проехал перекресток, после чего вылетел на тротуар и врезался в знак пешеходного перехода.

На обочине в ожидании зеленого сигнала светофора стояли мужчина с ребенком. Они оказались на пути машины, но успели отскочить. Столкновение со знаком остановило автомобиль и, возможно, спасло им жизнь.

На место прибыли сотрудники Госавтоинспекции. Они установили личность водителя и начали выяснение причин аварии.

«По предварительным данным, 1 июля 2026 года в 16:10 на улице Морозовской у дома 49 в Кирове 23-летний водитель автомобиля Lada Granta наехал на дорожный знак. В результате ДТП 32-летняя пассажирка автомобиля получила травмы. По факту аварии проводится проверка, выясняются причины и условия произошедшего», — сказал инспектор отдела управления Госавтоинспекции УМВД России по Кировской области Алексей Савин.

По данным источника 360.ru, водитель Lada Granta является гражданином Египта.

Ранее ДТП с двумя машинами произошло на улице Профсоюзов в Сургуте. Оба автомобилиста погибли на месте.