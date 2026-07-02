Два водителя стали жертвами ДТП на перекрестке в Сургуте

В Сургуте на улице Профсоюзов произошло ДТП с участием двух автомобилей. Об этом сайту URA.RU сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Югры.

По информации правоохранителей, Lada Priora столкнулась с Toyota на перекрестке. Оба водителя погибли на месте происшествия до приезда скорой помощи.

Двое пассажиров из Lada Priora в возрасте 16 и 18 лет получили различные травмы. Их доставили в больницу.