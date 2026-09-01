Таксист скончался от инсульта и попал в ДТП на проспекте Мира в Москве

Инсульт у водителя такси стал причиной аварии на проспекте Мира в Москве. Столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус, сообщили 360.ru очевидцы ДТП.

Авария произошла в районе дома № 123, на место прибыла скорая и другие оперативные службы. Участники ДТП — автомобиль Škoda и микроавтобус Peugeot. Очевидец сообщил, что одного человека осматривала скорая.

Также стало известно, что у водителя такси случился инсульт, медики не смогли ему помочь, он скончался на месте.

По сообщению источника 360.ru, из-за аварии на проспекте затруднено движение в сторону центра.

В ночь на 30 августа в Ставропольском крае произошло ДТП, в котором погибли шесть человек, 38 пострадали. На третьем километре федеральной автодороги «Кавказ» столкнулись пассажирский рейсовый автобус и КамАЗ. Предварительно, водитель автобуса не выдержал дистанцию до ехавшего впереди грузовика, после столкновения автобус съехал в кювет.