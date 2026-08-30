Число пострадавших в ДТП на Ставрополье выросло до 38

Число пострадавших в ДТП с автобусом и грузовиком на Ставрополье выросло до 38

Число пострадавших в ДТП с пассажирским автобусом в Ставропольском крае, следовавшим по маршруту «Грузия — Москва», и грузовиком «КамАЗ» выросло до 38 человек. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД по региону.

Среди пострадавших них 10 детей, их доставили в больницу в Пятигорске. Авария произошла ночью 30 августа на 3-м километре федеральной трассы «Кавказ».

По предварительным данным, водитель автобуса выбрал небезопасную скорость и не выдержал дистанцию до ехавшего впереди «КамАЗа». После столкновения автобус съехал в кювет.

Жертвами аварии стали пять человек. Один ребенок находится в реанимации, его состояние пока неизвестно. На месте ЧП работает следственная группа.