Число погибших в аварии на Ставрополье выросло до шести

Число погибших в результате столкновения автобуса с КамАЗом в Ставропольском крае выросло до шести человек. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция .

По уточненным данным, шестой пострадавший скончался в реанимации. Всего госпитализированы 28 пассажиров, из них 11 — дети и подростки.

Авария произошла в ночь на воскресенье на третьем километре автодороги «Кавказ» у поселка Иноземцево. Автобус следовал из Грузии в Москву.

Предварительная причина — водитель превысил скорость и не выдержал дистанцию до впереди идущего грузовика. После удара автобус съехал в кювет. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц.

Ранее в ГИБДД сообщали о 38 пострадавших в ДТП. По предварительной информации, водитель автобуса превысил скорость и чрезмерно сократил дистанцию с ехавшим впереди грузовиком.