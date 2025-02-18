Таксист пострадал в аварии в Бибиреве

ДТП с двумя автомобилями случилось в районе Бибирево на северо-востоке Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru.

В результате аварии пострадал водитель такси.

«В одном из автомобилей зажатый, скорая на месте», — заявил источник.

По его данным, пострадавшего вызволили с помощью гидравлического инструмента. Скорая забрала таксиста в больницу.

Смертельная авария с участием фуры произошла утром 18 февраля в районе Очаково-Матвеевское. Грузовик Scania со щебнем врезался в барьерное ограждение на МКАД, водитель скончался на месте. Машина разлетелась на две части, кабина превратилась в груду металла. В распоряжении 360.ru появились кадры ДТП.