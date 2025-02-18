Появились кадры с разорванной напополам фурой в Москве

Последствия смертельной аварии с участием фуры на западе Москвы попали на фото. Кадры появились в распоряжении 360.ru.
На снимках видно, что в результате столкновения фуру разорвало на две части. По асфальту рассыпался щебень. Кабина превратилась в груду металла.
По данным источника 360.ru, большегруз Scania влетел в барьерное ограждение и снес два уличных фонаря в районе Очаково-Матвеевское на 50-м километре МКАД. Водитель погиб. На место аварии прибыли сотрудники ДПС.
Накануне на МКАД произошла массовая авария с четырьмя грузовиками. Фуры столкнулись в районе Восточное Измайлово. Спасатели передали пострадавших медикам.
Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 4 балла вечером 18 февраля
Путин ввел новые выплаты для утративших имущество жителей Курской области
«Мина замедленного действия». Путин отдал жесткое поручение по мазуту в Черном море
ЦППК впервые начала тестовые поездки «Иволги 3.0» на Ярославском направлении
Учащихся Подмосковья пригласили на всероссийскую интеллектуальную игру по истории
Вэнс заявил, что Европе больше всего угрожает не Россия
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте