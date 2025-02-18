Появились кадры с разорванной напополам фурой в Москве

Последствия смертельного ДТП с участием грузовика в Москве попали на фото

Последствия смертельной аварии с участием фуры на западе Москвы попали на фото. Кадры появились в распоряжении 360.ru.

На снимках видно, что в результате столкновения фуру разорвало на две части. По асфальту рассыпался щебень. Кабина превратилась в груду металла.

По данным источника 360.ru, большегруз Scania влетел в барьерное ограждение и снес два уличных фонаря в районе Очаково-Матвеевское на 50-м километре МКАД. Водитель погиб. На место аварии прибыли сотрудники ДПС.

Накануне на МКАД произошла массовая авария с четырьмя грузовиками. Фуры столкнулись в районе Восточное Измайлово. Спасатели передали пострадавших медикам.