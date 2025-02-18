Грузовик врезался в барьерное ограждение на западе Москвы, водитель погиб

Один человек погиб в аварии с грузовиком на западе Москвы. В ходе ДТП фуру разорвало на две части. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, происшествие случилось на 50 километре МКАДа, в районе Очаково-Матвеевское. Большегруз Scania перевозил щебень, врезался в барьерное ограждение и снес два уличных фонаря.

Из-за аварии фура разделилась на две части, по дороге рассыпался щебень и разлился бензин. Водитель погиб.

Накануне еще одна авария с грузовиками случилась на МКАД. Четыре большегруза столкнулись в Восточном Измайлове. По данным источника 360.ru, минимум три человека пострадали, двое были заблокированы. Спасатели вытащили их и передали медикам.