Таксист избил казака в Раменском городском округе

Воевавший на стороне ДНР в 2014–2016 годах казак, представившийся Андреем, рассказал 360.ru, что в деревне Островцы Раменского городского округа его избил таксист якобы за отказ расплатиться. По словам мужчины, его подставили.

Собеседник 360.ru сообщил, что в ночь на 6 ноября опоздал на последний поезд. Вместе со случайным знакомым он вызвал такси и поехал от станции метро «Жулебино» в Люберцы. Сначала таксист хотел, чтобы ему заплатили 750 рублей, но в конце поездки начал требовать уже три тысячи.

«Мне денег не хватило рассчитаться, а человек, который со мной ехал, говорит: давай ты добавишь свои, а я сейчас к бабушке сбегаю, возьму… И он исчез, а я остался», — заявил собеседник 360.ru.

Андрей попытался убедить таксиста, что у него действительно больше нет денег и что его подставили. Однако тот не захотел ничего слушать и неожиданно ударил пассажира, сломав ему ногу. Пострадавший вызвал полицию, но водитель вытащил его из автомобиля и уехал. Андрей остался на дороге один. Он вызвал скорую помощь и к пяти часам утра оказался в больнице.

Казаки, живущие в Люберцах, пообещали встретить его после выписки и отвезти к месту работы.

В июне в Москве таксиста заподозрили в том, что он высадил из машины участников СВО и оскорбил россиян.