Следком заинтересовался конфликтом между таксистом и участниками СВО в Москве

Глава СКР Бастрыкин запросил доклад об оскорблении таксистом участников СВО

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Таксиста в Москве заподозрили в возбуждении ненависти и вражды после того, как он пренебрежительно высказался в адрес россиян и высадил участников СВО. Председатель Следкома России Александр Бастрыкин запросил доклад по расследованию этого дела, сообщила пресс-служба.

«Председатель Следственного комитета России Бастрыкин А.И. поручил и. о. руководителя ГСУ СК России по г. Москве Саксину В.В. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — сообщил представитель ведомства.

О выходке таксиста стало известно из соцсетей. Мужчина, по информации СКР, негативно высказался в адрес россиян и высадил пассажиров — участников СВО. Уголовное дело возбудили по статье 282 УК России «Возбуждение ненависти, вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

В Дмитрове расследовали уголовное дело о нападении на глухонемую женщину — таксиста. Избившего ее мужчину отправили в СИЗО.

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