«Такого никогда не видела». Жительница Сочи показала последствия потопа

В среду в Сочи на фоне сильного дождя произошел потоп, некоторые дворы затопило практически по колено. О ситуации 360.ru рассказала местная жительница Александра.

«Мы проживаем на Министерских озерах. Сегодня утром у нас был полнейший апокалипсис, я в шоке. Такого никогда не видела, честно сказать. У нас затопило весь двор. Уровень воды был высокий, наверное, выше колена. Пострадала куча машин, штук 10. Одну сильно разбило», — отметила она.

У Александры вода смыла припаркованный мотоцикл прямо в автомобиль, оба транспортных средства сильно пострадали.

«С одной стороны вообще ужас, повалило забор, сошел огромный сель. Не знаю, это, наверное, будут расчищать, приводить в порядок со временем. Я проснулась в шесть утра от дикого шума и была в ужасе», — добавила девушка.

Мэр Сочи Андрей Прошунин сообщал, что после ночного залпового ливня инфраструктура работает штатно, серьезных повреждений нет.