Мэр Сочи отчитался о последствиях уборки после ливня

В Сочи завершают ликвидацию последствий ночного залпового ливня. Об этом сообщил глава города Андрей Прошунин в официальном телеграм-канале администрации.

В ночь на 15 июня в Сочи прошел мощный ливень. Уровень воды на реках Кепша и Бзугу достиг опасной отметки, но к 6:40 вернулся к норме.

«Инфраструктура курорта после ночного залпового ливня работает штатно. Серьезных повреждений нет, общественный транспорт ходит по расписанию», — отметил Прошунин.

Вода заливала улицы, но после дождя ушла сама. На трассе Джубга — Сочи упало четыре дерева. Одно повредило провода, но электричество уже восстановили. В Барановском округе грязь сошла на частный дом. Хозяевам предложили отправиться в пункт временного размещения, но они отказались уезжать.

Ранее местные жители поделились с 360.ru кадрами затопленных улиц и автомобилей.