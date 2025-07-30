Полсотни серферов вывезли с пляжа на Камчатке из-за угрозы цунами

Сотрудники вывезли около 60 серферов с Халактырского пляжа после землетрясения. Об этом сообщили в пресс-службе камчатского главка МЧС.

Отдыхающие жили в серф-лагере на берегу Тихого океана. Решение об их эвакуации было принято из-за угрозы цунами.

В безопасное место людей вывозили на двух автомобилях повышенной проходимости и одной спецмашине краевых спасателей. На данный момент в населенных пунктах, расположенных вблизи океана, существенного увеличения уровня воды не зафиксировано.

Накануне первая волна цунами достигла Северо-Курильска и затопила порт. Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко объявил, что в городе зафиксировали землетрясение магнитудой 7,9.