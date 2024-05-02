«Такая девушка и не курит?» Незнакомец набросился на жительницу Владивостока в подъезде | 360°

Эксклюзив 02 мая 2024, 17:19 «Такая девушка и не курит?» Незнакомец набросился на жительницу Владивостока в подъезде Незнакомец увязался за жительницей Владивостока и чуть не задушил ее в подъезде

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Неизвестный напал на жительницу Владивостока в подъезде и начал ее душить. Пострадавшая Наталья рассказала 360.ru, что злоумышленник зашел вместе с ней в многоэтажку, уверяя, будто тоже живет в доме.

Наталья возвращалась домой со своей собачкой. По пути девушка встретила мужчину, который спросил, курит ли она, и попросил зажигалку. Отрицательному ответу он очень удивился, бросив фразу: «Такая девушка и не курит?» Затем он подошел с ней к подъезду.

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«Он стоял со мной возле двери. Сказал, что он из этого дома якобы, снял квартиру. Я открыла дверь своим ключом от домофона, и он спросил, русская ли я. Потом пауза. Он зашел со мной в подъезд, поднялся. Пыталась его пропустить, чтобы он прошел вперед, но не получилось. На лестничном пролете на моем этаже он на меня накинулся сзади, начал душить. Я потеряла сознание», — сообщила Наталья.

Соседка вовремя выбежала. Пострадавшая успела крикнуть: «Помогите».

«Когда соседка отрыла двери, он убежал», — поделилась она.

Мужчину засняли камеры видеонаблюдения. Запись оказалась в распоряжении 360.ru. По словам девушки, при себе у нее было немного денег и продукты, злоумышленник ничего не взял. Пострадавшую вызвали в Следственный комитет.

Наталья рассказала, что сейчас у нее сильно болит грудная клетка и горло. Женщина призналась, что очень испугалась.

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