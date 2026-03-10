Тающий лед осложнил поиски пропавших в Звенигороде школьников
«Лиза Алерт»: пропавших под Звенигородом детей ищут с воды, с воздуха и на земле
В районе Звенигорода продолжают искать троих пропавших школьников, используя беспилотники, лодки и пешие группы. Об этом сообщила 360.ru представитель поискового отряда «Лиза Алерт» Елена Слободская.
Работу осложняет паводок из-за тающего льда, который может угрожать водолазным группам МЧС и плавсредствам.
«Мониторинг ведется в онлайн-режиме: специалисты отсматривают видео с коптера и оперативно предупреждают группы о сходе больших льдин», — рассказала волонтер.
Она же предоставила фото и видео с места работ.
Школьники пропали 7 марта. Последним их, предположительно, видел рыбак с местной очистительной станции. При этом он не обратился в МЧС, решив, что это за него уже сделал кто-то другой.
Накануне вечером у полыньи нашли следы, похожие на детские. По основной версии, двое пропавших подростков хотели поздравить свою подругу с наступающим 8 Марта, но вместе с ней провалились под тонкий лед.