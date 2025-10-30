Сына Усольцевых уличили в даче противоречивых показаний о пропаже семьи

С момента исчезновения в тайге семьи Усольцевых прошел месяц, но поиски не продвинулись ни на шаг. Все больше вопросов возникает к сыну пропавшей Ирины Усольцевой, написал «Царьград» .

Даниил Баталов утверждает, что его отчим — опытный таежник, знакомый с теми местами, где они пропали. Однако его слова расходятся с заявлением депутата и волонтера Олега Леонова, который считает, что туристы заблудились.

Многие обратили внимание на то, что Баталов забил тревогу только через два дня после исчезновения семьи. В Сети предположили, что сын Ирины тянул время специально. Поисковиков также насторожило отсутствие следов на месте пропажи.

Телефон Усольцева последний раз зафиксировали не в лесу, а у трассы, в стороне от маршрута. Баталов высказал мнение, что семья могла преследовать сбежавшую собаку.

Ранее в квартире Ирины и Сергея Усольцевых нашли странный блокнот со странной записью: «Чтобы уйти, надо вернуться».