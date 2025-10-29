Сегодня 14:27 «Чтобы тебя не нашли, иди туда, где ищут всех»: о новых загадках в деле Усольцевых 0 0 0 Фото: Serguei Fomine/Global Look Press / www.globallookpress.com Происшествия

Семью Усольцевых, пропавшую в тайге Красноярского края, могут официально признать умершими до весны 2026 года, поиски все еще не дают никаких результатов. Тем временем в квартире Ирины и Сергея нашли блокнот со странными заметками, а сына Усольцевой Даниила Баталова поймали на подозрительных противоречиях.

Признание Усольцевых умершими Сергей и Ирина Усольцевы с маленькой дочкой Ариной пропали в Партизанском районе, последний раз их видели 28 сентября. Предположительно, семья могла заблудиться или упасть в скальный провал. Существует версия о побеге за границу. «Процедура признания без вести пропавшего гражданина умершим носит исключительно судебный характер. По общим правилам, начать данную процедуру можно через пять лет после исчезновения человека, когда не было найдено никаких сведений о его жизнедеятельности», — рассказал aif.ru юрист Александр Хаминский. Он добавил, что вместе с тем существуют специальные сроки, например, для военных или когда достоверно известно об угрозе жизни и здоровью пропавшему.

Если мы говорим о, скорее всего, трагическом случае с семьей Усольцевых, то здесь достаточно много подтверждений тому, что их жизни угрожает либо угрожала реальная опасность. Это подтверждено свидетельскими показаниями, протоколами осмотра. Александр Хаминский юрист

В таком случае закон разрешает подать заявление в суд о признании пропавших умершими через полгода после исчезновения. «В случае с Усольцевыми, если они так и не будут найдены, учитывая, что на месте работали сотрудники следственного комитета и все было должным образом запротоколировано, то по представленным документам суд даже может принять решение после проведения даже одного-двух заседаний», — подчеркнул Хаминский.

Противоречивые показания сына Усольцевой Сына Ирины Усольцевой тем временем поймали на подозрительных противоречиях. Одни считают, что Баталов специально дал семье время, чтобы те успели скрыться, начав искать их лишь два дня спустя. Другие отмечают, что мало кто общается с родственниками ежедневно. Однако в поисках Даниил участвовал вполне активно, вдоль и поперек прочесывал территорию Кутурчинского Белогорья. Никаких следов Усольцевых найти не удалось — опытные поисковики назвали такую стерильность аномальной. Последний сигнал телефона главы семейства зафиксировали не на предполагаемом маршруте или в тайге, а совсем в другой стороне — у трассы. Сын предположил, что корги семьи по кличке Лада сорвалась с поводка, хозяева побежали за ней и заблудились. Но и собака должна была наследить.

Блогер Александр Андрюшенков наткнулся на тайную страницу Сергея Усольцева в соцсетях — она зарегистрирована на его номер. В аккаунте не было никаких фотографий и данных. Аккаунт был онлайн 3 октября.

Баталов подтвердил, что страница принадлежит отчиму и добавил, что когда контакту кто-то пытается звонить через соцсети, статус обновляется. Но через некоторое время Даниил изменил показания. Теперь он говорит, что сам звонил на страницу через мессенджеры. Андрюшенков узнал, что это невозможно, так как настройки приватности позволяли звонить на аккаунт единственному человеку — знакомому Усольцева Эдуарду Загудаеву. Тот всячески отрицает версию побега семьи.

Блокнот со странными заметками В одном из эфиров на телевидении Даниил обронил загадочную фразу. «Иногда исчезнуть — единственный способ начать жить», — сказал он. И процитировал отчима: «Если хочешь, чтобы тебя не нашли, иди туда, где ищут всех». При этом в квартире Ирины нашли блокнот с символичной записью: «Чтобы уйти, надо вернуться». Один из поисковиков рассказал в Сети, что встретил похожего на Даниила парня в районе, где поиски еще не начинались. Тот стоял у дороги, смотрел в лес, а на вопрос о том, что он делает, ответил: «Жду».

Заметают следы? Даниила раздражает версия о бегстве Усольцевых за границу. «Мама не такой человек. Мне бы, своему первенцу, точно сказала бы», — сказал он. Сын Ирины добавил, что дома пропавшие оставили кота, и еды ему хватило бы лишь на два дня. Все, кто был на Кутурчинском Белогорье, подтверждают, что туристическая тропа там легкая. При этом Сергей был опытным путешественником. Не найденная собака, оставленный кот, странные записи Ирины, путанные показания Даниила и исчезнувший как дилетант опытный Сергей — все это вызывает массу вопросов. Тем не менее, сын ждет возвращения семьи и призывает туристов использовать gps-трекеры и регистрироваться в МЧС.