Сын погибшей при взрыве в Севастополе рассказал о своем шоке

Сын женщины, погибшей при взрыве в жилом доме в Севастополе, заявил, что не знает причин случившегося и местонахождения пропавшего брата. Об этом он рассказал РИА «Новости» .

«Я понятия не имею, что там случилось. Идет следствие. Для меня самого это стало шоком», — сказал мужчина.

Сам он живет по другому адресу, его брат до сих пор числится в списках пропавших.

Взрыв прогремел вечером 23 марта на улице Павла Корчагина. Погибла 50-летняя хозяйка квартиры, ее четыре дочери 23, 18, 14 и 12 лет получили травмы, 20-летнего сына пока не нашли.

Из-за взрыва загорелись не менее 20 квартир в соседнем доме, всего пострадали семь жилых зданий. В больницах остаются 10 человек, из них трое детей.

СК возбудил уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности и незаконном хранении взрывчатки. Ранее версию о взрыве бытового газа исключили.