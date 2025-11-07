Сын главы концерна КЭМЗ пострадал при крушении вертолета в Дагестане
При крушении вертолета в Дагестане в пятницу, 7 ноября, пострадал сын главы Кизлярского электромеханического завода. Об этом РИА «Новости» сообщили в мэрии Кизляра.
«Ахмат Ахматов тяжело ранен в результате падения вертолета», — сказал источник агентства.
Следователи рассматривают несколько версий случившегося. Среди них — техническая неисправность летательного аппарата, ошибка пилотирования и другие.
Момент падения вертолета Ка-226 попал на видео, оказавшееся в распоряжении 360.ru. Винтокрылая машина рухнула на дом и сразу после этого загорелась.
В результате ЧП погибли четыре человека и еще трое пострадали.
