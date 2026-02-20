Свыше 120 крыш рухнуло в России с начала года под тяжестью снега

МЧС: более 120 кровель зданий обрушились с начала года из-за снега

С начала 2026 года в России зафиксировано более 120 случаев обрушения крыш зданий, из них 60 произошли за последнюю неделю, сообщили в пресс-службе МЧС.

ЧП произошли на предприятиях, в жилых домах и объектах социальной и культурной сферы, включая школы, спортивные сооружения и многоквартирные здания. Больше всего происшествий зафиксировали в Центральном и Приволжском округах.

«В ряде происшествий были погибшие и пострадавшие», — уточнили в министерстве.

Снег, скопившийся на крышах за зиму, и перепады температуры создают дополнительную нагрузку на конструкции зданий, подчеркнули в МЧС. Это может привести к обрушению кровли и несчастным случаям, связанным с падением снега и льда.

МЧС призвало владельцев зданий, арендаторов и управляющие компании своевременно убирать снег с крыш, а также очищать желоба и свесы от наледи и сосулек.

Накануне восемь человек пострадали из-за рухнувшей под тяжестью снега крыши завода под Липецком. Площадь обрушения составила около пяти тысяч «квадратов». Следственный комитет по Липецкой области возбудил уголовное дело.