«Светлый человек». Мать рассказала о пропавшей после крушения парома на Кипре россиянке

Мать пропавшей при ЧП с паромом у Кипра россиянки назвала дочь светлым человеком

Мать россиянки, пропавшей без вести после крушения пассажирского парома Filo Denizcilik у берегов Кипра, рассказала о дочери. В беседе с 360.ru она назвала ее светлым человеком.

«Она была очень хорошим человеком, самым лучшим, светлым. Ее все уважали. Семья была очень хорошая, и муж замечательный, доченька», — рассказала женщина.

На борту затонувшего 30 августа парома находились две гражданки России. По данным российского посольства, одну из них удалось спасти, ее жизни ничего не угрожает. Вторая россиянка числится пропавшей без вести.

Ранее диппредставительство сообщало о гибели одной из россиянок, однако впоследствии публикацию удалили.

Паром следовал из Гирне в Мерсин. Примерно в четырех милях от берега судно начало набирать воду, после чего перевернулось и затонуло.

Всего на борту находились 267 пассажиров. В результате крушения погибли восемь человек, более 20 числятся пропавшими без вести. После произошедшего задержали восемь человек.