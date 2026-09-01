Спасенную на Кипре девочку с российско-турецким гражданством доставили в Турцию

Девочку, спасенную на Кипре во время крушения парома, доставили к родственникам в Турцию. У ребенка двойное гражданство — Турции и России. Подробности сообщили РИА «Новости» в посольстве РФ в Никосии.

На борту затонувшего у берегов Кипра парома находились две россиянки, одна из них — Юлия Озджан — считается пропавшей без вести. В списках пропавших числится и ее муж, гражданин Турции. Их малолетнюю дочь, гражданку России и Турции, спасли.

«Наши дипломаты, которые с первых минут трагедии находились на севере Кипра и следили за развитием ситуации, внимательно отслеживали информацию о состоянии здоровья девочки, которая после кораблекрушения находилась в военном госпитале в Кирении. В настоящее время Мила Озджан доставлена к родственникам в Турцию», — сообщили агентству в российском посольстве.

Паром с пассажирами затонул 30 августа. На борту было около 260 человек. На северном Кипре объявили траур по погибшим при крушении парома Filo Jet в районе порта Гирне. Погибли восемь пассажиров, еще 18 числятся пропавшими без вести.