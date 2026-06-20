Свалку утопленных электросамокатов нашли на дне котлована в Москве

Более десятка утопленных в воде электросамокатов нашли на дне котлована в Битцевском парке Москвы. Об этом сообщил корреспондент 360.ru.

При этом все самокаты кикшеринговые. Каким образом они оказались там, неизвестно.

Ранее Министерство внутренних дел обратилось к Центру организации дорожного движения, предложив уменьшить число электросамокатов в Москве. По данным полиции, с января по май число происшествий с этими средствами выросло в 2,6 раза по сравнению с показателями 2025 года. В авариях с самокатами погиб один человек, 320 получили травмы.

Травматолог Александр Григорьев напомнил, что во избежание травм необходимо ездить на самокатах строго по одному, не отвлекаться на смартфон, контролировать скорость и спешиваться при выезде на проезжую часть.