Подмосковный травматолог напомнил правила передвижения на электросамокатах

С приходом теплого сезона в Московской области вновь выросла популярность электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Главный внештатный детский травматолог-ортопед региона Александр Григорьев предупредил, что несмотря на удобство такого транспорта, поездки могут привести к тяжелым травмам.

По словам специалиста, даже при небольшой скорости электросамокат представляет серьезную опасность как для его водителя, так и для окружающих пешеходов.

«Наиболее распространенные травмы при падениях или столкновениях — черепно-мозговые травмы, переломы челюсти, а также травмы и переломы костей рук и ног. Полученные повреждения могут быть крайне серьезными: нередко случаются многооскольчатые, открытые переломы и сочетанные травмы. Восстановление после них может занять до полугода и даже года», — пояснил Александр Григорьев.

Врач отметил, что лучший способ избежать подобных последствий — отказаться от использования электросамокатов.

Тем, кто все же выбирает этот вид транспорта, он рекомендовал строго соблюдать правила безопасности: не передавать управление детям, не кататься вдвоем или втроем, избегать выезда на проезжую часть, контролировать скорость и не отвлекаться на смартфон во время движения. Кроме того, при переходе дороги необходимо обязательно спешиваться.

Александр Григорьев подчеркнул, что большинство травм, связанных с электросамокатами, легче предотвратить, чем впоследствии проходить длительное лечение и реабилитацию.