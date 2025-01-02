Супруги из Реутова выбросили наряженную елку с 17-го этажа
Пара из Подмосковья после скандала выбросила украшенную игрушками елку из окна квартиры, расположенной на 17-м этаже. Перед этим вниз полетела и тарелка с оливье, сообщил Telegram-канал Shot.
О случившемся в Реутове на улице Октября рассказали соседи супругов. По их словам, 1 января муж и жена громко и долго скандалили, после чего стали выбрасывать на улицу новогодние атрибуты.
Обошлось без пострадавших. Стоявшие у дома автомобили тоже не задело.
Ранее жители Подольска устроили во дворе многоквартирного дома на улице Циолковского опасный салют. Залпы фейерверка едва не попали в припаркованные машины и окна квартир.
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Супруги из Реутова выбросили наряженную елку с 17-го этажа
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