Супруги из Реутова выбросили наряженную елку с 17-го этажа

Пара из Подмосковья после скандала выбросила украшенную игрушками елку из окна квартиры, расположенной на 17-м этаже. Перед этим вниз полетела и тарелка с оливье, сообщил Telegram-канал Shot.

О случившемся в Реутове на улице Октября рассказали соседи супругов. По их словам, 1 января муж и жена громко и долго скандалили, после чего стали выбрасывать на улицу новогодние атрибуты.

Обошлось без пострадавших. Стоявшие у дома автомобили тоже не задело.

Ранее жители Подольска устроили во дворе многоквартирного дома на улице Циолковского опасный салют. Залпы фейерверка едва не попали в припаркованные машины и окна квартир.

В Уфе пьяные мужчины в канун Нового года засунули кота в автомат с мягкими игрушками, установленный в супермаркете на Первомайской улице. Вызволять животное пришлось спасателям.