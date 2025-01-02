Чуть не сожгли машину и дом. Жители Подольска устроили опасный салют

В Подольске отмечающие Новый год местные жители устроили салют прямо во дворе жилого дома на улице Циолковского. Кадры опасного развлечения оказались в распоряжении 360.ru.

Залпы первого фейерверка летели точно в припаркованный рядом с подъездом легковой автомобиль. Чудом обошлось без возгорания.

Однако на этом празднующий мужчина не остановился. Он установил второй салют в детской песочнице. Огни едва не угодили в окна квартир.

Официальной информации о произошедшем не поступало.

Ранее в центре Санкт-Петербурга пьяный горожанин запустил фейерверк в толпу людей. Его задержали и передали полицейским.