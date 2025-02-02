Sukhoi Superjet 100 аварийно сел в Петербурге

Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100, вылетевший из Тбилиси в Санкт-Петербург, совершил аварийную посадку в аэропорту назначения. Об этом сообщил Telegram-канал «112».
В публикации отметили, что у лайнера возникли технические проблемы с двигателем. SSJ-100, по данным «112», принадлежит авиакомпании «Азимут».
Ранее экипаж самолета «Аэрофлота», выполнявшего рейс Москва — Дубай, запросил вынужденную посадку в Баку из-за ухудшения состояния здоровья одного из пассажиров. Борт успешно приземлился в Азербайджане.
Аварийную посадку в Шереметьеве 19 января запросил борт Sukhoi Superjet, летевший из Саранска. Лайнеру пришлось экстренно приземлиться из-за неисправности индикации шасси. На борту самолета находились 66 пассажиров.
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