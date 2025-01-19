SSJ начал подготовку к аварийной посадке в Шереметьеве

Самолет Sukhoi Superjet рейса Москва — Саранск запросил аварийную посадку в Шереметьеве из-за технической неисправности. На его борту 66 пассажиров и шесть членов экипажа, сообщил источник 360.ru.
Аварийная посадка потребовалась из-за неисправности индикации шасси. Предположительное время прилета в Шереметьево — 20:49. Экстренные службы подготовились к встрече самолета.
Международный аэропорт Саранск на онлайн-табло предупредил о задержке рейса FV 6827 из Шереметьева. Рейс осуществлялся авиакомпанией «Россия».
UPD: самолет штатно сел в аэропорту Шереметьево.
Технические неполадки произошли также с самолетом авиакомпании «Аэрофлот», 14 января направлявшимся из Саньи во Владивосток. Воздушное судно приземлилось в Ухане, пассажиры пересели на резервный борт.
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