Летевший из Москвы в Дубай самолет запросил вынужденную посадку в Баку

Самолет авиакомпании «Аэрофлота», выполняющий рейс Москва — Дубай, запросил вынужденную посадку в Баку. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе международного аэропорта имени Гейдара Алиева.

Борт сел в Азербайджане из-за ухудшения состояния здоровья одного из пассажиров,

«Самолет Boeing 737-800 успешно приземлился в аэропорту в 06:27 по местному времени (05:27 по московскому времени)», — уточнили собеседники агентства.

Пассажиру оказали необходимую помощь, добавили представители аэропорта.

Аварийную посадку в Шереметьеве 19 января запросил борт Sukhoi Superjet рейса Москва — Саранск. Лайнер авиакомпании «Россия» экстренно приземлился из-за неисправности индикации шасси. На борту самолета находились 66 пассажиров и шесть членов экипажа.

Ранее в аэропорту Казани объявили план «ковер», в результате в воздушной гавани не смог приземлиться летевший из Ташкента лайнер авиакомпании Red Wings.