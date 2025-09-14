Сухая трава загорелась в поселке Орджоникидзе под Феодосией

МЧС: ландшафтный пожар тушат в поселке Феодосии на площади 6 гектаров

В Феодосии загорелась сухая растительность. Пожар охватил шесть гектаров в поселке Орджоникидзе на повороте на поселок Коктебель, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым.

Порывистый ветер и сложная местность способствуют быстрому распространению огня. В ликвидации пожара участвуют 72 человека и 22 единицы спецтехники. Также задействована аэромобильная группировка Главного управления, уточнили в региональном МЧС.

Судя по видео, которое появилось в распоряжении 360.ru, огонь охватил растительность. На месте возгорания поднимаются густые клубы серого дыма.

В июле природный пожар также тушили в Феодосии. Рядом с поселками Солнечное и Виноградное загорелась сухая растительность. Общая площадь возгорания составила пять гектаров.