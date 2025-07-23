Пожар разгорелся в Феодосии, огонь наступает на поселки Солнечное и Виноградное

МЧС РФ: в Крыму пожарные спасают от огня поселки Солнечное и Виноградное

В Феодосии загорелась сухая растительность, огонь подступает к поселкам Солнечное и Виноградное. Пожар уже охватил пять гектаров, сильный ветер с порывами до 12 метров в секунду разносит пламя, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Пожарные МЧС России, Крыма, лесоохотничьего хозяйства, горной поисково-спасательной части города стараются не допустить, чтобы пламя перекинулось на жилые поселки. Всего в пожаротушении задействованы более 170 сотрудников и более 30 единиц техники.

К месту пожара дополнительно направили аэромобильную группировку, в готовности — вертолет Ми-8 МЧС России.

Очевидцы прислали видео, на кадрах которого виден огонь и столб дыма вблизи населенного пункта.

Крупный ландшафтный пожар на 40 гектарах начался в Сакском районе в западной части Крыма 19 июля. Сухостой загорелся вдоль автодороги Евпатория — Симферополь. Высокая температура воздуха и ветер способствуют быстрому распространению огня.