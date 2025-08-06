Сухая растительность загорелась в Судаке рядом с Генуэзской крепостью

В Судаке у пляжа в районе Генуэзской крепости загорелась сухая растительность. Кадры с места появились в распоряжении 360.ru.

На ролике видно, как от полыхающего сухостоя поднимается густой дым.

По данным крымского МЧС, к месту пожара направили спасателей и добровольную команду огнеборцев.

«Поступило сообщение о возгорании сухой растительности. К месту вызова направлены одно отделение 21 пожарно-спасательной части, добровольная пожарная команда», — заявили в пресс-службе министерства.

В конце июля пожар охватил территорию Кабардинского лесничества. Пламя распространилось на 12 гектаров. К тушению огня привлекли 130 специалистов и 24 единицы техники, в том числе вертолет Ми-8.