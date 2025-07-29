Лесной пожар охватил территорию в 12 гектаров под Геленджиком

Пожар на территории Геленджика в Кабардинском участковом лесничестве увеличился до 12 гектаров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Краснодарскому краю.

В ведомстве уточнили, что к тушению пожара привлекли более 130 специалистов и 24 единицы спецтехники. Также на помощь спасателям направили вертолет Ми-8, который уже совершил несколько рейсов в район возгорания.

Глава Геленджика Алексей Богодистов сообщил, что на месте, кроме экстренных служб, работают лесопожарные бригады и волонтеры.

В настоящее время на территории Краснодарского края действует особый противопожарный режим. Его ввели на территории 44 муниципалитетов.

Ранее крупный ландшафтный пожар тушили на 40 гектарах в Сакском районе в западной части Крыма. Быстрому распространению огня способствовали высокая температура воздуха и ветер.