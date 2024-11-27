Судно с туристами отправилось в Баренцево море вопреки предупреждениям МЧС

МЧС: в Баренцевом море затонул катер с туристами

Фото: Телеканал «360»

Прогулочный катер с туристами на борту опрокинулся и затонул в акватории Баренцева моря, в поселке Териберка. Перед ЧП Министерство чрезвычайных ситуаций предупреждало об ограничении выхода маломерных судов.

По его данным, к ведомству не обращались за помощью, когда катер перевернулся.

Всех находившихся на борту людей удалось спасти. Источник 360.ru подтвердил, что в воде из туристов или членов экипажа почти никого не было.

Капитан спасательного корабля отметил, что пассажиры не получили переохлаждение. Он рассказал, что все закончилось благополучно, и ни у кого не должно возникнуть проблем со здоровьем.

Транспортная прокуратура начала проводить проверку исполнения законодательства. Западный МСУТ Следственного комитета возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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