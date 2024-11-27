Прогулочное судно перевернулось в Териберке. Всех пассажиров спасли

Источник 360.ru: всех людей спасли с перевернувшегося судна в Териберке

В Териберке в акватории Баренцева моря перевернулось прогулочное судно с пассажирами. Всех людей удалось спасти, сообщил источник 360.ru.

Для вызволения пассажиров и экипажа на место прибыл вертолет.

«Спасли всех людей, к счастью. Будем надеяться, что таких ситуаций больше не будет возникать. Все живы. Не знаю, здоровы или нет, но все живы. В воде практически никого не было», — рассказал источник.