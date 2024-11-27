«Счастливый конец». Капитан рассказал о спасении туристов с утонувшего в Териберке судна

Капитан спасательного корабля: с перевернувшегося в Териберке судна достали всех

Всех людей, находившихся на борту опрокинувшегося в Мурманской области маломерного судна, спасли. Об этом 360.ru заявил капитан спасательного корабля Илья.

«Могу сказать, что все хорошо, всех людей корабль спас, счастливый конец. Никаких [проблем] со здоровьем, переохлаждением не должно быть», — отметил он.

Собеседник 360.ru добавил, что не может рассказать подробности случившегося.

«Ситуация такая, что прокурор просил не говорить. Я с ним сейчас как раз разговаривал», — подчеркнул он.

Маломерное судно перевернулось в селе Териберка, в акватории Баренцева моря. Для спасения пассажиров и членов экипажа спасатели задействовали вертолет. По факту ЧП начала проводить проверку Северо-Западная транспортная прокуратура.