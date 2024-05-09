Судимого блогера задержали в Москве за оскорбление пожилых женщин на камеру | 360°

Происшествия 09 мая 2024, 18:08 Судимого блогера задержали в Москве за оскорбление пожилых женщин на камеру Оскорблявшего пенсионерок для скандальных видео блогера задержали в Москве

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Прославившегося в социальных сетях блогера за счет видео с оскорблениями пенсионерок задержали при попытке бегства из России. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Она пояснила, что на страницу блогера со скандальными роликами обратили внимание оперативники московского района Перово и быстро установили его личность. Это оказался 37-летний мужчина с двумя судимостями.

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После большого количества негативных комментариев блогер пытался сбежать в одну из стран ближнего зарубежья. Его задержали в столичном аэропорту.

В ходе допроса задержанный признался, что устраивал пранки с пожилыми женщинами около станции метро «Перово» ради увеличения числа подписчиков.

Сейчас блогера и его материалы проверяют. По итогам мероприятий ведомство примет решение о возбуждении уголовного дела.

Основатель Совета блогеров Валерия Рытвина выступила с инициативой о введении досудебной блокировки страниц в интернете, если они порочат честь и достоинство людей. Она пояснила, что такое решение может стать частью обеспечительных мер. То есть пока оскорбленный судится с автором клеветы, порочащий материал недоступен.