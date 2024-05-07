Основатель Совета блогеров Рытвина предложила до суда блокировать порочащие честь интернет-ресурсы | 360°

Общество 07 мая 2024, 13:23 Основатель Совета блогеров Рытвина предложила до суда блокировать порочащие честь интернет-ресурсы

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Основатель Совета блогеров Валерия Рытвина предложила еще до решения суда блокировать интернет-ресурсы, порочащие честь и достоинство граждан. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.

По словам автора инициативы, соответствующие меры направлены на защиту россиян от черного пиара.

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«Например, когда мы судимся за квартиру, на нее накладывают арест. Мы предлагаем примерно то же самое при рассмотрении исков о защите чести и достоинства, а именно — блокировать интернет-ресурсы», — пояснила эксперт.

Она отметила, что идея в основном распространяется на социальные сети и анонимные Telegram-каналы.