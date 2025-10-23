Судьба 12 сотрудников предприятия в Копейске после взрыва осталась неизвестной

Местоположение 12 сотрудников предприятия в Копейске, на котором случился взрыв, унесший жизни 10 человек, уточняют. Об этом заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер в Telegram-канале .

«По последней информации, в результате взрыва на предприятии в Копейске погибли 10 человек. Местонахождение еще 12 сотрудников предприятия уточняется», — написал он.

По словам Текслера, сотрудники МЧС продолжают поисковые работы на месте ЧП.

Ранее он заявил, что количество пострадавших при взрыве увеличилось до 19. Пятерых из них госпитализировали в тяжелом состоянии, двоих перевели в ожоговое отделение челябинской больницы, еще двоих — в областную. Также еще 14 человек будут на амбулаторном лечении, девять обратились в травмпункт с травмами легкой и средней тяжести.

В регионе объявили 24 октября днем траура. Государственные флаги приспустят и отменят развлекательные мероприятия.