В Челябинской области объявили день траура после взрыва в Копейске

Пятницу, 24 октября, объявили днем траура в Челябинской области из-за взрыва и пожара на предприятии в Копейске. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Алексей Текслер.

По всей области приспустят государственные флаги, учреждениям культуры и телерадиокомпаниям рекомендуют отменить развлекательные мероприятия.

По словам губернатора, 10 человек погибли, пятеро госпитализированы в стабильно тяжелом состоянии. Причины произошедшего пока неизвестны, но Текслер подчеркнул, что версия атаки БПЛА не рассматривается.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. Место происшествия осматривают, а потерпевших и свидетелей опрашивают.

Челябинская областная прокуратура держит расследование на контроле.

Взрыв и пожар произошли на предприятии накануне вечером. По основной версии, причиной стало нарушение технологического процесса в одном из цехов.