Число пострадавших при взрыве в Копейске выросло до 19

После взрыва на предприятии в Копейске в Челябинской области пострадали 19 человек, пятерых из них госпитализировали в тяжелом состоянии. Об этом заявил губернатор региона Алексей Текслер в Telegram-канале .

«Всего пострадало 19 человек. Как сообщал ранее, пять человек госпитализированы в тяжелом состоянии. Двое переведены в ожоговое отделение ГКБ 6 Челябинска, еще двое — в областную больницу», — написал он.

Еще одну пострадавшую планируют перевезти в областную больницу. Амбулаторно пройдут лечение еще 14 человек, четырех осмотрели на месте ЧП, девять обратились в травмпункт с легкими или средними травмами. Еще одного местного жителя осмотрели врачи на дому.

В Челябинской области объявили 24 октября днем траура из-за случившегося. По всему региону приспустят государственные флаги, а учреждениям культуры и телерадиокомпаниям рекомендовали отменить мероприятия развлекательного характера.