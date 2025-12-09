Суд отпустил из-под ареста новосибирца, сбившего шесть человек на остановке

Октябрьский районный суд Новосибирска отказался продлить домашний арест Олега Попова — виновника страшного ДТП на улице Кирова. Вместо этого ему заменили меру пресечения на запрет определенных действий, отклонив ходатайство следствия. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

«Мера пресечения в виде домашнего ареста в отношении обвиняемого Попова изменена на меру пресечения в виде запрета определенных действий», — уточнили в пресс-службе.

Суд отклонил ходатайство следователя СЧ ГСУ ГУ МВД России по Новосибирской области. Постановление пока не вступило в силу.

Вечером 9 октября в Новосибирске Volkswagen Polo сбил толпу пешеходов у остановки. По предварительным данным полиции, водитель потерял контроль над машиной при перестроении из левого ряда в средний.

Он задел ограждение и наехал на людей, ожидавших транспорт. В результате пострадали шесть человек. У водителя, которому 19 лет, обнаружили признаки алкогольного опьянения.

