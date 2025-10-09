Пьяный водитель врезался в толпу пешеходов в Новосибирске

Севший за руль в нетрезвом состоянии водитель Volkswagen Polo врезался в толпу пешеходов рядом с остановкой «Октябрьский универмаг» в Новосибирске. Об этом сообщила пресс-служба областного главка МВД.

В ведомстве заявили, что в результате аварии травмы различной степени тяжести получили шесть человек. У водителя выявили признаки алкогольного опьянения.

На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции для установления всех обстоятельств.

В минувшую среду, 8 октября, водитель Hyundai Solaris не заметил запрещающий сигнал светофора и вылетел на встречную полосу перекрестка улиц Удмуртской и Кирова в Ижевске. Иномарка насмерть сбила трех переходивших дорогу женщин, а после врезалась в междугородний автобус с пассажирами. От полученных травм устроивший ЧП водитель погиб на месте.