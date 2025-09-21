Внедорожник вылетел на остановку и сбил двух пешеходов в Петербурге

Внедорожник сбил пешеходов на тротуаре у остановочного пункта в Приморском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Авария произошла днем 20 сентября на пересечении улиц Савушкина и Яхтенной. Водитель автомобиля Tank 300 не справился с управлением при повороте направо.

Машина вылетела на тротуар рядом с остановкой общественного транспорта. В итоге, автомобиль сбил двух пешеходов — 17-летнюю девушку и 26-летнего парня.

Пострадавших с травмами средней тяжести доставили в больницу. После медицинской помощи их отпустили домой на амбулаторное лечение.

Полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

