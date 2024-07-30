Суд оставил без движения иск пострадавших в «Крокусе» к «Ингосстраху»

Замоскворецкий суд оставил без движения коллективный иск потерпевших и родственников погибших во время теракта в «Крокус Сити Холле» к «Ингосстраху». Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Замоскворецкий районный суд города Москвы оставил иск без движения», — указали в сообщении.

Основания для этого решения не раскрывались. Истцы ранее обратились в суд с просьбой установить факт наступления страхового случая для получения выплат по договору страхования гражданской ответственности, заключенному между АО «Крокус Интернешнл» и СПАО «Ингосстрах».

На прошлой неделе стало известно, что «Ингосстрах» упрощенно урегулировал убытки людей, здоровье которых пострадало во время теракта в «Крокусе».

Жертвами теракта в «Крокусе» стали 145 человек. СК опросил в качестве потерпевших порядка 1700 людей. По данным ФСБ, организатор теракта находится за границей.