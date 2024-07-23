«Ингосстрах» урегулировал убытки пострадавших в «Крокусе» в упрощенном порядке

«Ингосстрах» упрощенно урегулировал убытки людей, здоровье или имущество которых пострадало во время теракта в «Крокусе». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на компанию.

«Мы все помним о произошедшем и выражаем соболезнования родственникам погибших и всем пострадавшим в результате теракта в „Крокусе“», — заявили в «Ингосстрахе».

Там отметили, что исковое заявление в компанию пока не приходило. Также риск «теракт» клиент не включал в договор страхования гражданской ответственности. Организация всегда старательно соблюдает обязательства перед партнерами и клиентами.

Ранее стало известно, что после завершения лечения пострадавших при теракте в «Крокусе» следователи проведут с ними судебно-медицинские экспертизы. Всего СК опросил 1700 граждан в статусе потерпевших, а в качестве свидетелей прошли более 800 человек. Также провели около 20 обысков и назначили примерно 650 различных судебных экспертиз.