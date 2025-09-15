На 20 тысяч рублей. За что суд оштрафовал Божену Рынску

Суд оштрафовал на 20 тысяч рублей Божену Рынску за унижающие высказывания

Суд оштрафовал блогера и писательницу Божену Рынску на 20 тысяч рублей за уничижительные высказывания о людях по национальному и этническому признаку. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

«По постановлению прокуратуры суд признал Божену Малашенко виновной в возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства», — отметили в ведомстве.

Прокуратура провела проверку и выявила, что Божена Рынска (в настоящее время Малашенко) в своем интервью, опубликованном в Сети, допустила оскорбительные высказывания в адрес группы людей, объединенной по национальному и этническому признаку.

Правоохранители возбудили дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

«Тверской районный суд признал Малашенко виновной <… > и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей», — уточнили в прокуратуре.

Ранее россиянку оштрафовали на 10 тысяч рублей за слово «хохлы» в домовом чате. Женщина попыталась обжаловать это решение в Верховном суде Бурятии, но суд оставил его в силе. Юрист Александр Хаминский объяснил, что ответственность за использование слова «хохол» зависит от контекста. Он подчеркнул, что само по себе сленговое название национальности не всегда является правонарушением.